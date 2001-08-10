В Сахалинской области построили и реконструировали 600 км электросетей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

600 километров электросетей построено и реконструировано в Сахалинской области в этом году. Также в регионе провели модернизацию 520 трансформаторных подстанций. Такие цифры озвучили на совещании по вопросам прохождения зимнего периода 2022-2023 годов, которое провел исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Наибольший вклад в строительство и модернизацию электросетевого комплекса Сахалинской области вносит ПАО «Сахалинэнерго». С 2018 года ведутся работы в рамках программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса Сахалинской области (ПОУРЭК), которая включает мероприятия по 54 объектам электроэнергетики. Основные ее направления – реконструкция воздушных линий, трансформаторных подстанций, закупка резервных источников электроснабжения. Программа рассчитана до 2032 года.

– Погодные условия в нашем регионе довольно непростые, особенно в зимний период. Поэтому крайне важно обеспечить бесперебойную работу в сфере электроэнергетики, в частности во время метелей. Масштабные работы по реконструкции ЛЭП и модернизации оборудования проводятся по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Это позволяет значительно снизить число аварийных ситуаций. Мы взяли хороший темп в модернизации электросетей, будем продолжать двигаться в этом направлении, – отметил и.о. заместителя председателя правительства Сахалинской области Олег Попов.

На реализацию программы обеспечения устойчивой работы электросетевого комплекса региона планируется направить 35 миллиардов рублей. Правительством Российской Федерации в этом году согласован подход финансирования мероприятий.

– Реализация программы затронет 13 муниципальных округов. В результате будет повышена надежность схемы выдачи мощности и связи между крупнейшими объектами генерации острова – Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, Ногликской ГЭС и Сахалинской ГРЭС-2. Это не только снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением объектов инфраструктуры жизнеобеспечения, но и комфорт для сотен тысяч жителей региона, – прокомментировал и.о. министра энергетики Сахалинской области Игорь Бутовский.

Программой предусмотрена реконструкция десятков высоковольтных линий и подстанций. В этом году, например, специалисты завершили работы по строительству высоковольтной линии по направлению Шахтерск – Бошняково, реконструировали объекты на направлении Смирных – Тымовское, а также в Корсаковском районе. В декабре этого года будут завершены работы еще на нескольких высоковольтных линиях.