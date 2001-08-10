Детские мечты маленьких южносахалинцев исполнит

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конец года - время предвкушения праздника и исполнения самых заветных желаний. Для администрации города этот период связан с подготовкой и проведением уже традиционной и самой доброй акции "Городская ёлка добра", рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Уже несколько лет накануне новогодних праздников жители областного центра объединяются, чтобы исполнить заветные мечты юных горожан. В роли добрых волшебников выступают предприниматели, представители власти, депутаты и просто неравнодушные жители города, готовые подарить частичку радости тем, кто этого особенно ждет. Ежегодно в акции принимает участие мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Координатором «Городской Елки добра» выступает департамент информационной политики администрации Южно-Сахалинска. Активное содействие оказывают специалисты департаментов культуры, образования, внутренней и социальной политики муниципалитета, а также представители администраций школ, которые, как правая рука Деда Мороза, помогают узнать, что загадали юные горожане. В этом году «Городская ёлка добра» исполнит желания 23 детей. Преимущественно это учащиеся младших и средних классов - ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

– «Городская елка добра» находит отклик у жителей областной столицы. В акции принимает участие большое количество спонсоров, будем очень рады, если и в этом году они станут участниками доброго дела, а их пример вдохновит других южно-сахалинцев на то, чтобы подарить ребятам частичку новогоднего чуда, – отметила директор департамента информационной политики администрации Южно-Сахалинска Екатерина Каширина.

Главным событием «Городской ёлки добра» станет большой праздник формате теплой дружеской встречи, на который будут приглашены ребята и их родители, а также благотворители. Украшением мероприятия станет театрализованное представление в стиле русских сказок.

Напомним, в прошлом году акция объединила свыше 100 участников – представителей муниципалитета, депутатов, предпринимателей, общественных организаций, частных лиц. Тогда «Городская ёлка добра» расширила формат – после праздника ребят продолжали поздравлять адресно.

В этом году особое внимание также будет уделено ребятам из семей мобилизованных сахалинцев — для детей будут организованы новогодние утренники.

Напомним, постоянными партнерами благотворительного проекта являются компания «Тезона», ООО «Би-Лоджикс», ООО «Иртан», Южно-Сахалинское местное отделение партии «Единая Россия». Также активность в прошлом году проявили ООО «Диар» («HAVE BAR»), кафе «Сохо», компания «Лиго дизайн», ООО «Строительная база №1», «Клиника 21 век», стоматологическая клиника «Пьер Фошар», студия иностранных языков «Today», коллектив управления Росгвардии по Сахалинской области, общественная организация «Спортивный клуб «Неваляшка» и многие другие. Также не остаются в стороне депутаты Сахалинской областной Думы, Городской Думы, коллективы структурных подразделений администрации, контрольно-счетной палаты и др.

О своем желании исполнить детскую мечту можно написать на электронную почту: [email protected] или позвонить координаторам проекта по телефонам: (4242) 312-787, 300-790 (доб. 3), +7 962 415-06-11.