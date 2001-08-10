Тихоокеанское
информационное агентство
17 Ноября 2022
Сейчас 18:11
60,35|62,67|66,91
Горячая линия по вопросам обеспечения жильем детей-сирот пройдет в Южно-Сахалинске
09:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Южно-Сахалинска приглашают к 11 часам 17 ноября покупать свежую рыбу на "Янтаре"

Жителей Южно-Сахалинска приглашают к 11 часам 17 ноября покупать свежую рыбу на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Торговля треской и камбалой будет осуществляться 17 ноября, с 11.00 на торговом месте у ТЦ «Янтарь» (пр. Мира, 229).

Цена камбалы -  96 руб. за кг.;

Цена трески – 144 руб. за кг;

Рыбу реализует ИП Можайский О. В.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?