На Сахалине мобилизованные учатся водить боевые машины в зимних условиях

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С мобилизованными военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине, проходят занятия по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ) в зимних условиях, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Механики-водители, из числа призванных военнослужащих запаса, приступили к вождению боевых машин в условиях низких температур и сложной пересечённой местности островного региона.

Перед практическими занятиями мобилизованные военнослужащие ВВО вспомнили теорию вождения боевых машин, действия при возникновении внештатных ситуаций, а также продемонстрировали свои знания технического устройства машин, на которых они когда-то проходили военную службу.

Под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО, на специально подготовленном танкодроме, военнослужащие преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные преграды.

Все препятствия механики-водители должны были пройти без остановок, не задевания ограничительных столбов.