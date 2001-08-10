Сахалинка пристыдила знакомого и убедила его отдать краденое

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в областной полиции.

Установлено, что ночью 3 октября текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, прогуливался вместе со своими друзьями по городу Холмску и обратил внимание на оставленный около крыльца магазина велосипед, после чего у него возник умысел похитить его.

Спустя некоторое время он вернулся, чтобы реализовать задуманное. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, он похитил двухколесный транспорт, и позже присоединился к товарищам и продолжил с ними прогулку.

На следующее утро ему позвонила знакомая, с которой он гулял ночью в одной компании и сообщила, что украденный им велосипед хозяин разыскивает через «месенджер». Девушка настояла, чтобы фигурант вернул имущество законному владельцу, после чего он так и сделал. Созвонился с владельцем и при встрече отдал велосипед.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.