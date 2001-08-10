В районе дома №6 по ул. Островной Южно-Сахалинска временно ограничат движение транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Временное ограничение для движения транспорта вводится в районе дома №6 по ул. Островной в планировочном районе Лиственничное. Оно будет действовать с 17 по 30 ноября, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Ограничение связано со строительством газопровода. Движение будет осуществляться по одной полосе. Кроем того, автомобилистам для объезда можно использовать переулки Отрадный и Цветочный.