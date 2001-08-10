Школьники из Южно-Сахалинска примут участие в международном экологическом форуме
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Форум «Изменение климата глазами детей» пройдет 19 ноября в Москве. С инициативой отправить на международное событие школьников областного центра выступил мэр Сергей Надсадин. Перед поездкой глава города встретился с юношами в администрации Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
На встрече присутствовали вице-мэр Елена Федорова, директор департамента образования Светлана Мирова, а также директор лицея №1 Ольга Меркулова. На форум в качестве гостей поедут 11-классники из лицея: Дмитрий Ширяев и Дмитрий Рудницкий. Юноши успешно учатся, а также ведут активную научно-исследовательскую деятельность - изучают биологию, химию, экологию.
Так, в этом году Дмитрий Рудницкий выступал с научным докладом по перспективам нефтегазовой промышленности на Южно-Сахалинском образовательном форуме. В 2021 году Дмитрий стал победителем заочного этапа олимпиады школьников по химии, математике и экономике среди классов «Газпрома». Является призером Всероссийского экологического диктанта, а также участником заключительного этапа Всероссийской экономической олимпиады 2021 года.
В ходе разговора с ребятами Сергей Надсадин затронул темы развития технологий, цифровизации, профессионального становления. В завершение встречи мэр дал юношам напутствие:
- Надеюсь, что участие в форуме расширит ваш кругозор, позволит узнать, какими проектами занимаются ваши сверстники, познакомиться с новыми людьми и укрепиться в своем выборе направления для дальнейшей учебы. Наш город нуждается в умных, перспективных специалистах, поэтому мы будем рады, если после окончания вузов вы вернетесь в родной город.
Дмитрий Ширяев обучается в медицинском классе, увлекается биологией и химией. Неоднократный призер муниципальных и региональных олимпиад по биологии, экологии и химии. Участник Всесибирской открытой олимпиады школьников. Планирует связать свою жизнь с исследованиями в области химии. Дмитрий Ширяев поделился впечатлениями от встречи с мэром областного центра и предстоящей поездке:
- Это крайне неожиданное и приятное событие, я впервые встретился с человеком такого ранга, наш мэр произвел на меня положительное впечатление. Мне поступило предложение поехать на форум от директора лицея и я без раздумий согласился, потому что такая возможность выпадает раз в жизни!
Добавим, в международном экологическом форуме детского творчества «Изменение климата глазами детей» участвуют делегации из 16 стран. Форум проходит в три этапа. 19 ноября в Москве подведут итоги по шести номинациям
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