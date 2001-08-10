Новый реанимобиль с эксклюзивным оборудованием появился на станции скорой помощи Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Транспорт оснащен передовым оборудованием. С его помощью медики смогут проводить эффективную реанимацию пациентов и, в том числе спасать пострадавших в ДТП. Машина поставлена в островной регион в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
До 300 вызовов в сутки – с таким объемом работы ежедневно сталкиваются сотрудники станции скорой медицинской помощи. Из общего числа обращений 10-15 связаны с вызовом реанимобиля, когда требуется помощь пациентам после ДТП, падения с высоты, с острыми сердечно-сосудистыми состояниями. Во всех этих случаях счет идет на минуты. В новом автомобиле имеется все необходимое для того, чтобы приступить к спасению жизни человека и начать стабилизацию его состояния до госпитализации в стационар, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
- Часть оборудования, которая есть в этом автомобиле, относится к стандартной комплектации. Но часть эксклюзивная, например дефибриллятор с функцией мониторинга состояния пациента. Или великолепный аппарат ИВЛ, который позволяет работать стационарно и использовать при переноске пациента на носилках, - рассказал директор симуляционных и аккредиатационных технологий Тихоокеанского государственного медицинского университета Валерий Гнездилов.
Представитель главного дальневосточного медицинского вуза проводит на Сахалине обучение сотрудников скорой помощи. Специалисты отрабатывают навыки сердечно-легочной реанимации, неотложной травматологии и кардиологии. Во время мастер-классов используется оборудование, которое установлено на реанимобилях. Обучение предусмотрено в рамках соглашения, заключенного между правительством Сахалинской области и ТГМУ.
Модернизации службы в регионе способствовала сдача нового здания скорой помощи в прошлом году. С его введением появилось больше возможностей для размещения сотрудников и оборудования, увеличения количества бригад и обеспечения оперативности при вызовах.
- Сегодня создан большой оперативный отдел, который принимает вызовы и по Южно-Сахалинску, и по области. За прошлый год присоединили для обслуживания новые территории – Мицулевку, Троицкое, Новотроицкое. Ежедневно на линию выходят 18-19 бригад, в сложный эпидпериод – до 20, - прокомментировала главный врач станции скорой медицинской помощи Южно-Сахалинска Ирина Салахутдинова.
Новый реанимационный автомобиль стал вторым, поступившим в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Помимо автотранспорта, предусмотрены поставки специализированного оборудования для проведения токсикологических исследований.
- Это комплексная программа, которая позволяет говорить не только о состоянии дорог, их качестве и освещении, но и о состоянии участников дорожного движения. Мы все заинтересованы в том, чтобы поездки были безопасными. Люди, у которых выявляются подозрения на употребление запрещенных веществ, направляются в лабораторию в наркодиспансер. Современная аппаратура помогает выявить имеющиеся нарушения, - отметил министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
До конца года в рамках национального проекта «Здравоохранение» в Сахалинскую область ожидается поставка 12 автомобилей. А в следующем году на средства областного бюджета приобетут еще 17. Машины будут распределяться по районам, в которых имеется наибольшая потребность в спецтранспорте – Углегорский, Корсаковский, Долинский и другие. Часть автомобилей будет закреплена за станцией скорой помощи Южно-Сахалинска.
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