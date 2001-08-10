Тихоокеанское
информационное агентство
15 Ноября 2022
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14:29, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Южно-Сахалинска хотят узнать, довольны ли горожане качеством культурных услуг

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Высказать мнение о работе домов культуры можно на сайте департамента культуры и туризма Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Добавим, в 2022 году независимую оценку качества оказания услуг должны пройти 8 муниципальных учреждений. Это дома культуры: «Родина», «Радуга», «Ключи», Дальненский дом культуры, «Родник, «Электрон», Старорусский дом культуры, а также МАУ «Культурно туристический центр».

Форма опроса анонимная. Анкетирование можно пройти по ссылке.

Отметим, по итогам опроса каждому учреждению культуры будут выданы рекомендации по улучшению работы.

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