Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре открыт пункт сбора помощи для формирования гуманитарных посылок. Инициатива предложена региональным политсоветом "Единой России". Проект поддержан местным отделением партии и его секретарем Сергеем Надсадиным, рассказали ТИА "Острова" в .Сахалинской области

В первую очередь принимаются лекарственные препараты и средства дезинфекции. Кроме того, требуются влажные салфетки, носки (от 41 до 45 размера), глубокие одноразовые тарелки и др.

Пункт сбора гуманитарной помощи находится по адресу: ул. Дзержинского, 23 (каб. 325). Также вещи принимают в штабе общественной поддержки «Единой России» (ул. Дзержинского 40/1).

Проект «Сопричастность» призван поддержать военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Сбор гуманитарных посылок - одно из его направлений. Кроме того, в рамках проекта проходит акция «Полевая почта»: это выступления творческих коллективов, передача писем от школьников мобилизованным сахалинцам и другие мероприятия.

Добавим, администрация города и руководители профильных структур ведут адресную помощь семьям мобилизованных. Эта работа находится на личном контроле мэра города.