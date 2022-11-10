Тихоокеанское
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15:37, 10 Ноября 2022 | Новости общества Сахалина и Курил

Ещё девять сёл Сахалинской области до конца года получат скоростной доступ ко Всемирной паутине

Ещё девять сёл Сахалинской области до конца года получат скоростной доступ ко Всемирной паутине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областным министерством цифрового развития в течение года были заключены госконтракты, в рамках которых в ряде населённых пунктов появится мобильная связь, а также построят сети фиксированного широкополосного доступа. По мнению главы ведомства Александра Снегирёва, устойчивая мобильная связь и доступ к интернету необходимы для создания достойного уровня жизни.

- Благодаря развитию цифровой инфраструктуры жители получают доступ к необходимым цифровым сервисам – госуслуги, Почта России, Сахалин.Онлайн, а также социальным сетям. Использование высокоскоростного мобильного интернета позволяет быть всегда на связи с родными, иметь возможность совершать покупки онлайн, организовывать собственный досуг: от просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах до чтения книг и новостных лент, — сказал Александр Снегирёв.

До 31 декабря 2022 года мобильная связь появится в сёлах:

- Трамбаус (Александровск-Сахалинский район);

- Эхаби (Охинский район);

- Зырянское и Калинино (Холмский район)

- Старорусское (Южно-Сахалинск)

Сети фиксированного широкополосного доступа построят в сёлах:

- Горнозаводск (Невельский район);

- Чехов (Холмский район);

- Огоньки (Анивский район);

- Мгачи (Александровск-Сахалинский район);

- Отрада (Южно-Курильский район);

- Охотское, Лесное (Корсаковский район);

- Стародубское (Долинский район);

- Первомайское (Смирныховский район);

- район «Кулацкий поселок» (г. Томари)

- ул. Гастелло, г. Холмск;

- ул. Школьная, с. Чапланово;

- ул. Советская, с. Адо-Тымово;

- ул. Ленина, село Тунгор.

Кроме того, за счет собственных средств операторов связи была построена сеть фиксированного широкополосного доступа в селах Таранай, Менделеево, СНТ «Общепитовец», объект сотовой связи на 4 км автомобильной дороги Лиственничное – Охотское.

Жители Сахалинской области могут сами выбрать, где инфраструктуру для современных видов связи стоит построить в первую очередь. Проголосовать все желающие могут на платформе Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/inet) или по почте (в этом случае от жителей села принимается одно письмо). Голосование продлится до 12 ноября, а почтовые отправления будут принимать до 26 ноября. В Сахалинской области определены два кандидата, но приём голосов продолжается.

- Строительство объектов связи в победивших населенных пунктах будет производится в следующем году и уже до конца 2023 года жители победивших сел получат качественные услуги связи, - уточнил Александр Снегирёв.

Проект федеральной Минцифры «Устранение цифрового неравенства» позволит провести интернет ещё в 1800 населённых пунктов России. Ведомство планирует к 2030 году провести интернет во все населённые пункты страны, численность населения в которых составляет от 100 до 500 человек. Мобильная связь в этот период станет доступной более чем в 24 тыс. российских сёл.

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