Ещё девять сёл Сахалинской области до конца года получат скоростной доступ ко Всемирной паутине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областным министерством цифрового развития в течение года были заключены госконтракты, в рамках которых в ряде населённых пунктов появится мобильная связь, а также построят сети фиксированного широкополосного доступа. По мнению главы ведомства Александра Снегирёва, устойчивая мобильная связь и доступ к интернету необходимы для создания достойного уровня жизни.

- Благодаря развитию цифровой инфраструктуры жители получают доступ к необходимым цифровым сервисам – госуслуги, Почта России, Сахалин.Онлайн, а также социальным сетям. Использование высокоскоростного мобильного интернета позволяет быть всегда на связи с родными, иметь возможность совершать покупки онлайн, организовывать собственный досуг: от просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах до чтения книг и новостных лент, — сказал Александр Снегирёв.

До 31 декабря 2022 года мобильная связь появится в сёлах:

- Трамбаус (Александровск-Сахалинский район);

- Эхаби (Охинский район);

- Зырянское и Калинино (Холмский район)

- Старорусское (Южно-Сахалинск)

Сети фиксированного широкополосного доступа построят в сёлах:

- Горнозаводск (Невельский район);

- Чехов (Холмский район);

- Огоньки (Анивский район);

- Мгачи (Александровск-Сахалинский район);

- Отрада (Южно-Курильский район);

- Охотское, Лесное (Корсаковский район);

- Стародубское (Долинский район);

- Первомайское (Смирныховский район);

- район «Кулацкий поселок» (г. Томари)

- ул. Гастелло, г. Холмск;

- ул. Школьная, с. Чапланово;

- ул. Советская, с. Адо-Тымово;

- ул. Ленина, село Тунгор.

Кроме того, за счет собственных средств операторов связи была построена сеть фиксированного широкополосного доступа в селах Таранай, Менделеево, СНТ «Общепитовец», объект сотовой связи на 4 км автомобильной дороги Лиственничное – Охотское.

Жители Сахалинской области могут сами выбрать, где инфраструктуру для современных видов связи стоит построить в первую очередь. Проголосовать все желающие могут на платформе Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/inet) или по почте (в этом случае от жителей села принимается одно письмо). Голосование продлится до 12 ноября, а почтовые отправления будут принимать до 26 ноября. В Сахалинской области определены два кандидата, но приём голосов продолжается.

- Строительство объектов связи в победивших населенных пунктах будет производится в следующем году и уже до конца 2023 года жители победивших сел получат качественные услуги связи, - уточнил Александр Снегирёв.

Проект федеральной Минцифры «Устранение цифрового неравенства» позволит провести интернет ещё в 1800 населённых пунктов России. Ведомство планирует к 2030 году провести интернет во все населённые пункты страны, численность населения в которых составляет от 100 до 500 человек. Мобильная связь в этот период станет доступной более чем в 24 тыс. российских сёл.