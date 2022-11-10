Ещё девять сёл Сахалинской области до конца года получат скоростной доступ ко Всемирной паутине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Областным министерством цифрового развития в течение года были заключены госконтракты, в рамках которых в ряде населённых пунктов появится мобильная связь, а также построят сети фиксированного широкополосного доступа. По мнению главы ведомства Александра Снегирёва, устойчивая мобильная связь и доступ к интернету необходимы для создания достойного уровня жизни.
- Благодаря развитию цифровой инфраструктуры жители получают доступ к необходимым цифровым сервисам – госуслуги, Почта России, Сахалин.Онлайн, а также социальным сетям. Использование высокоскоростного мобильного интернета позволяет быть всегда на связи с родными, иметь возможность совершать покупки онлайн, организовывать собственный досуг: от просмотров фильмов в онлайн-кинотеатрах до чтения книг и новостных лент, — сказал Александр Снегирёв.
До 31 декабря 2022 года мобильная связь появится в сёлах:
- Трамбаус (Александровск-Сахалинский район);
- Эхаби (Охинский район);
- Зырянское и Калинино (Холмский район)
- Старорусское (Южно-Сахалинск)
Сети фиксированного широкополосного доступа построят в сёлах:
- Горнозаводск (Невельский район);
- Чехов (Холмский район);
- Огоньки (Анивский район);
- Мгачи (Александровск-Сахалинский район);
- Отрада (Южно-Курильский район);
- Охотское, Лесное (Корсаковский район);
- Стародубское (Долинский район);
- Первомайское (Смирныховский район);
- район «Кулацкий поселок» (г. Томари)
- ул. Гастелло, г. Холмск;
- ул. Школьная, с. Чапланово;
- ул. Советская, с. Адо-Тымово;
- ул. Ленина, село Тунгор.
Кроме того, за счет собственных средств операторов связи была построена сеть фиксированного широкополосного доступа в селах Таранай, Менделеево, СНТ «Общепитовец», объект сотовой связи на 4 км автомобильной дороги Лиственничное – Охотское.
Жители Сахалинской области могут сами выбрать, где инфраструктуру для современных видов связи стоит построить в первую очередь. Проголосовать все желающие могут на платформе Госуслуги (https://www.gosuslugi.ru/inet) или по почте (в этом случае от жителей села принимается одно письмо). Голосование продлится до 12 ноября, а почтовые отправления будут принимать до 26 ноября. В Сахалинской области определены два кандидата, но приём голосов продолжается.
- Строительство объектов связи в победивших населенных пунктах будет производится в следующем году и уже до конца 2023 года жители победивших сел получат качественные услуги связи, - уточнил Александр Снегирёв.
Проект федеральной Минцифры «Устранение цифрового неравенства» позволит провести интернет ещё в 1800 населённых пунктов России. Ведомство планирует к 2030 году провести интернет во все населённые пункты страны, численность населения в которых составляет от 100 до 500 человек. Мобильная связь в этот период станет доступной более чем в 24 тыс. российских сёл.
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