Валерий Лимаренко потребовал чистить все дороги Южно-Сахалинска по единому стандарту

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это позволит поддерживать одинаковый уровень чистоты в островной столице вне зависимости от того, в чьей собственности находятся дорожные участки – муниципалитета или региона. Соответствующее поручение губернатор дал областному министерству транспорта в ходе рабочего совещания, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Южно-Сахалинск является одним из самых чистых городов. Это результат большой комплексной работы, проделанной нами за последние годы. Однако из-за различий в стандартах, в соответствии с которыми осуществляется уборка улиц, некоторые дороги чистят недостаточно качественно. Это недопустимо. Необходимо немедленно исправить документацию и начать работать по-новому. Везде должно быть одинаково чисто, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

По словам министра транспорта Валерия Спиченко, муниципальный и региональный стандарты существенно отличаются. Это связано с тем, что большая часть областных дорог находится за пределами городской черты и им не требуется такое количество операций. К примеру, муниципальные дороги техника убирает 30 раз в месяц, региональные – 10.

– До конца недели мы внесем все необходимые правки в региональный стандарт. При этом на некоторых дорогах работу усилим уже сейчас. Это в первую очередь те участки, которые являются лицом областного центра, – рассказал Валерий Спиченко.

Также в ходе рабочего совещания был поднят вопрос недопустимости выноса грязи со строительных объектов на дороги. Обсуждались участки дорог около строящегося аэровокзального комплекса и южной части проспекта Мира – по поручению губернатора они взяты на особый контроль. Для уборки дорог выделят дополнительные машины, на строительных объектах будут проводить тщательную мойку колес большегрузной техники. Кроме того, примыкания к грунтовым участкам до 30 ноября отсыпят щебнем.