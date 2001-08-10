В Южно-Сахалинске закрыт проезд по привокзальной площади от ул. Карла Маркса до Компроспекта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Автомобилистам напоминают, что на всей протяженности ул. Авиационной от пр. Мира до ул. Ленина движение для транспорта открыто, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Мероприятия по обновлению тротуаров, замене бордюрного камня и обустройству дорожных люков продолжаются на пр. Победы от пр. Мира до ул. Комсомольской.
Также ориентировочно до 10 ноября будут проводиться работы на тротуаре по южной стороне на участке пр. Победы от ул. Комсомольской до ул. Горького.
На восточной стороне ул. Украинской в районе пересечения с ул. Карьерной продолжается обустройство коммуникаций. Работы проводятся без ограничения движения для автотранспорта.
Для личного транспорта закрыт проезд по привокзальной площади от ул. Карла Маркса до Компроспекта в связи с благоустройством территории.
Дорожные работы на ул. Лесной будут вестись ориентировочно до 20 ноября. Проезд на участке трассы Южно-Сахалинск-Корсаков, где идет обустройство автоматического пункта весогабаритного контроля, открыт - все дорожные элементы убраны. Заказчик данных работ - Управление автомобильных дорог Сахалинской области.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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