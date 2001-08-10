На Сахалине владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Областные власти ввели на юге Сахалина карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Эпизоотическим очагом является птицефабрика "Островная", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

К угрожаемой зоне отнесена территория радиусом пять километров от границ предприятия. Зона наблюдения – территория радиусом 10 километров от границ угрожаемой зоны.

- Чтобы предотвратить распространение вируса, в угрожаемой зоне мы изымаем у населения живую сельскохозяйственную птицу – кур, гусей и цесарок и так далее – и ведем ее утилизацию. Это обычная санитарная мера для защиты поголовья на крупных предприятиях. Она предусмотрена федеральным законодательством, в рамках которого действуют областные власти. Все владельцы обязаны передать птицу для утилизации. В дальнейшем они получат компенсацию в размере рыночной стоимости птицы в живом весе, - сказала руководитель агентства ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области Роза Кузьменко.

При изъятии составляется акт. В документе указывается количество изъятой птицы и живой вес каждого экземпляра. В дальнейшем владелец должен будет обратиться с актом в региональное агентство ветеринарии и племенного животноводства и написать заявление с указанием счета для перечисления средств.

В ветеринарном ведомстве уточнили, что производственные и административные помещения птицефабрики находятся на нескольких земельных участках. Грипп птиц выявлен только на бройлерном производстве. Сейчас оно остановлено, поголовье утилизировано. На других площадках, в том числе яичном производстве, грипп птиц не выявлен. Поэтому они продолжают работу. Сегодня птицефабрика продает свежее яйцо. Также предприятие реализует мясо бройлеров, произведенное до выявления гриппа птиц. На каждую партию имеется ветеринарный сертификат безопасности, подчеркнули в агентстве.