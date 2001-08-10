В Южно-Сахалинске продолжается переселение из аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В начале октября ключи от новой благоустроенной квартиры получила Марина Андронова. Деревянный дом 1970 года постройки, где ранее проживала южносахалинка, был признан администрацией города ветхим и включен в программу по обеспечению населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» качественным жильем на 2020-2025 годы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В начале октября южносахалинка переехала в новый жилой комплекс на ул. Смирнова. Сейчас Марина Андронова активно занимается обустройством квартиры. В планах - сделать косметический ремонт: поменять обои, линолеум, а также установить кухонный гарнитур.

- В мае мне сообщили, что наш дом попал в программу по переселению. Благодаря специалистам администрации, которые помогли с оформлением документов, все прошло быстро. Почти месяц я уже в новой квартире и чувствую будто жила здесь всегда. Здесь очень тепло и комфортно, - рассказала южносахалинка.

Отметим, программа по обеспечению жильем рассчитана до 2025 года. В этом году муниципалитет планирует расселить 9 609,4 кв. м аварийного жилья.