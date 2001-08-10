Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске открыли для движения
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Улицу Авиационную в Южно-Сахалинске открыли для движения транспорта на всей протяженности - от пр. Мира до ул. Ленина, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Продолжаются работы на пр. Победы от пр. Мира до ул. Комсомольской. Здесь идут мероприятия по обновлению тротуаров, замене бордюрного камня и обустройству дорожных люков.
Также ориентировочно до 10 ноября будут проводиться работы на тротуаре по южной стороне на участке пр. Победы от ул. Комсомольской до ул. Горького.
На восточной стороне ул. Украинской в районе пересечения с ул. Карьерной продолжается обустройство коммуникаций. Работы проводятся без ограничения движения для автотранспорта.
Для личного транспорта закрыт проезд по привокзальной площади от ул. Карла Маркса до Компроспекта в связи с благоустройством территории.
Дорожные работы продолжаются на ул. Лесной и на участке трассы Южно-Сахалинск-Корсаков, где идет обустройство автоматического пункта весогабаритного контроля. Заказчиком является Управление автомобильных дорог Сахалинской области.
Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании маршрута.
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