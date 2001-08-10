В Южно-Сахалинске завершается прием заявок на конкурс "Благотворитель города"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Четыре дня осталось до окончания приема заявок на участие в ежегодном муниципальном конкурсе "Благотворитель города Южно-Сахалинска" по итогам 2022 года. Подать пакет документов можно до 10 ноября (включительно), рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, целями конкурса являются создание благоприятных условий для развития благотворительной деятельности на территории областного центра, а также выражение публичной признательности благотворителям, стимулирование и поддержка инициатив добровольчества и волонтерства.
Конкурс «Благотворитель города Южно-Сахалинска» проводится по следующим номинациям:
- «Социальный партнер» - для участника конкурса, осуществляющего благотворительную и (или) добровольческую (волонтерскую) деятельность, направленную на решение актуальных социально-экономических проблем города;
- «Мастер добрых дел» - для участника конкурса, на постоянной основе осуществляющего благотворительную и (или) добровольческую (волонтерскую) деятельность и не менее трех предшествующих лет подряд принимает участие в конкурсе;
- «Дебют» - для впервые принимающих участие в конкурсе;
- «Общественное признание» - победитель определяется по результатам интерактивного голосования.
Уточним, в качестве заявителя на конкурс могут выступать граждане и юридические лица, в том числе сами благотворители, добровольцы или волонтеры. Рассказать о добрых делах могут как получатели помощи, так и представители третьей стороны, принимавшей участие в осуществлении данной деятельности и заинтересованные в ее популяризации.
Документы для участия в конкурсе принимаются департаментом экономического развития администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. Карла Маркса, 23, 1 этаж, оф. 2, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.15 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов).
Дополнительная информация о порядке и условиях проведения конкурса, а также перечень и формы необходимых документов размещены на официальном сайте.
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