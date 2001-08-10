Ремонт улицы Зеленой в Березняках будет завершен только в следующем сезоне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска приняла решение о расторжении муниципального контракта с организацией, выполняющей капитальный ремонт улицы Зеленой в Березняках.

Строители должны были полностью сдать объект в начале осени этого года, но по ряду причин работы затянулись, что вызвало немало нареканий со стороны администрации города и жителей. На место выезжал глава города Сергей Надсадин и руководители профильных ведомств. Неоднократно подрядчику выдвигались требования ускорить работы.

Но на сегодняшний день ремонт выполнен только на половине участка — здесь переложены инженерные сети, проведено асфальтирование дорожного полотна, обустроены тротуары, выполнены другие работы по благоустройству. Вместе с тем на другой части дороги в глубине села, работы только в начальной стадии. До первых снежных осадков подрядчик не успеет их завершить. Позицию администрации в ходе рабочего совещания в Березняках обозначил вице-мэр Алексей Римша.

– Контракт будет расторгнут, а информация о неисполнении передана в федеральную антимонопольную службу. Другая важная задача, которая стоит перед городом – «законсервировать» улицу до весны, – сказал Алексей Римша.

Для удобства жителей в течение недели с участка вывезут строительный мусор, закроют колодцы, произведут отсыпку щебнем проезжей части для беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

Администрации города предстоит провести конкурсные процедуры для определения подрядной организации, которая весной выйдет на объект и продолжит работы. Кроме того, в ходе встречи с жителями Березняков граждане высказали ряд замечаний по проекту капитального ремонта улицы Зеленой, в части обустройства заездов к домам. Все они будут учтены при возобновлении работ.