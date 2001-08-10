В Южно-Сахалинске продолжают вакцинировать от коронавируса и гриппа
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областной столице продолжается прививочная кампания против гриппа и коронавирусной инфекции. Пройти вакцинацию можно в поликлиниках по месту жительства, в мобильных пунктах либо коллективно на предприятиях.
Напомним, прививочная кампания в регионе стартовала в начале сентября. В настоящее время в Южно-Сахалинске защитилось от гриппа более 66 тыс. человек, из них свыше 18 тыс. — дети. Продолжается работа по иммунизации населения от коронавируса, ежедневно в области вакцинируется порядка 450 островитян.
Как отметила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Сахалинской области Оксана Солонина, жители областного центра проявляют высокую активность по вакцинации от ковида. Первичную иммунизацию имеют 75% горожан. В первую очередь, прививаться от коронавируса необходимо людям с хроническими заболеваниями и южносахалинцам старше 65 лет.
- Риск развития респираторных инфекций вырастает в осенний период. Поэтому мы продолжаем иммунизацию населения. В этом году, впервые за два с половиной года, нам разрешили совмещать вакцину от гриппа и от ковида, это очень удобно. Ранее делали прививки с месячным интервалом, и эффективность иммунизации от двух инфекций была ниже, - рассказала Оксана Солонина.
Напомним, южносахалинцы старше 18 лет поставить прививку от гриппа и Covid-19 могут обратившись в регистратуру любой городской поликлиники, позвонив на горячую линию 1-300 или воспользоваться записью через портал Госуслуг. Вакцинироваться от ковида, гриппа и пневмококковой инфекции можно в мобильных медицинских комплексах в ТРК «Сити Молл», в «Доме Торговли» и на пл. Победы.
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