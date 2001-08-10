Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное совещание на объекте провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

К настоящему моменту открыт для проезда участок от ул. Ленина до пер. Корсаковский. Работы ведутся на участке от переулка до пр. Мира. Это чуть более 400 м. Уже уложен асфальт на проезжей части и выставлен бордюрный камень, необходимо доделать тротуары.

Выполнение капремонта идет с отставанием от графика. Оно связано с заменой большого участка основания под дорогой, где во время земляных работ были обнаружены слабые грунты. Подрядчик заменил около 6 тыс. кубометров на скальный грунт, исключив вероятность просадки будущей дороги.

- Были дополнительные работы, сроки сдвинулись. Но переносить их бесконечно мы не можем. Работы по асфальтобетону должны быть выполнены до 15 ноября, пока позволяет погода. 15 ноября приедем сюда еще раз, проверим готовность объекта, - рассказал Сергей Надсадин. - Второе, на что я указал заказчику — управлению дорожного хозяйства и благоустройства: когда строители уйдут с объекта, у жителей не должно оставаться вопросов. Нужно обеспечить заезды и выполнить благоустройство. Должно быть чисто и аккуратно не только на самой дороге, но и на всей примыкающей территории.

Напомним, в рамках капремонта выполнено переустройство сетей связи и водопровода, ЛЭП, устройство водопровода, ливневой канализации и тепловых сетей. Вдоль улицы установлены опоры освещения. Также будет смонтирована система видеонаблюдения.

На дорожное полотно нанесут разметку, вдоль дороги установят знаки и светофор. На автобусных остановках появятся новые павильоны.

Объект будет завершен до конца ноября.