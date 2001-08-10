Cахалинские судебные приставы организовали и провели флешмоб «Мы – едины»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии праздника «Дня народного единства» сахалинские судебные приставы организовали и провели флешмоб «Мы – едины», приуроченный к празднованию Дня народного единства.

День народного единства отмечается в нашей стране ежегодно 4 ноября, начиная с 2005 года. Этот государственный праздник установлен в честь важного события в истории России — освобождения Москвы от польских интервентов в 1612 году под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Во всенародном ополчении против иноземных захватчиков участвовали представители всех сословий и всех народов, входивших в состав державы, отсюда и название праздника, и его смысл.

В ведомстве считают, что этот день нужен для того, чтобы донести до всех: «Мы сильны и едины в своём многообразии, в готовности с уважением принимать различия в культурных, духовных, религиозных ценностях друг друга».

Очень символично, что героями Дня народного единства стали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Они воплощают и гражданскую солидарность, и способность нашего народа действовать сообща, отдавать все силы на благо Родины!