У птиц с птицефабрики "Островная" нашли птичий грипп типа "А"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области сообщает, что согласно результатам лабораторных исследований, проведенных Сахалинским филиалом ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория», в образцах биологического материала (сыворотки крови и трупов птицы), полученных с АО «Птицефабрика «Островная», выделен РНК вируса гриппа птиц типа «А» (подтипа H5).
В ближайшее время для подтверждения результатов исследования пробы материалов будут направлены в ФГБУ «ВНИИЗЖ». Окончательное подтверждение диагноза возможно только по результатам исследований, проведенных ФГБУ «ВНИИЗЖ».
В настоящее время на Сахалине проводятся мероприятия, предусмотренные Правилами по борьбе с гриппом птиц, Утвержденными Приказом Минсельхохза России от 27.03.2006 № 90.
Отметим, что благодаря высокой способности к изменению вируса, гриппом птиц болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек.
Домашняя птица заражается от дикой водоплавающей птицы, которая переболевает в основном бессимптомно, но длительное время может быть носителем вируса или птицы, живущей рядом с человеком (синантропной – голуби, вороны, воробьи и др.). Одним из важных факторов профилактических мероприятий является исключение контакта домашней птицы с дикой. Кроме этого наиболее эффективная мера – вакцинация птицы.
Источник заражения человека – больная птица, но не исключается передача вируса через животных, например, кошек.
К симптомам заболевания птиц относятся угнетенное состояние, отсутствие реакции на окружающих, необычное поведение, нарушение движения. Отмечаются затрудненное дыхание, кашель, чихание, истечения из носа, опухание и посинение гребня и сережек у кур.
Пути заражения человека – контакт с больной птицей, воздушно-капельный и алиментарный (с пищей). Опасны выделения зараженных птиц (истечения из носа, глаз, фекалии), которые, попадая в воздух и воду, могут стать источником заражения при купании. Попав в воду, вирус может сохраняться до 1-го месяца, а при пониженных температурах и дольше. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в пищу мяса и яиц больной птицы без достаточной тепловой обработки.
Управление Россельхознадзора напоминает, что не следует покупать для употребления в пищу мясо птиц и яйца в местах несанкционированной торговли, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и безопасности пищевых продуктов, а также в случае, если продукты не имеют ветеринарных документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Вниманию граждан: при выявлении признаков заболевания у птиц или обнаружении мертвой птицы немедленно информировать Агентство ветеринарии и племенного животноводства Сахалинской области или Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области по телефону: 8 (4242) 75-50-85.
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