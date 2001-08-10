В Охе ввели в эксплуатацию участок улицы Вокзальной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дорога, ведущая к местной ТЭЦ, получила твердое покрытие, освещение и тротуары. Состояние объекта, на котором на днях завершились работы, во время рабочей поездки в Охинский район проверил губернатор Валерий Лимаренко.

Еще недавно улица Вокзальная представляла собой ухабистую грунтовую проезжую часть без освещения и тротуаров. Поэтому пешеходы вынуждены были передвигаться по обочинам. Глава островного региона отреагировал на жалобу местных жителей и поручил муниципальным властям привести дорогу в порядок.

- Небольшой отрезок улицы – это, казалось бы, мелочь. Но именно из таких мелочей складывается представление о качестве жизни. Человек, который живет в комфортной среде, крепче привязан к своей малой родине, больше заботится о ней, - сказал глава региона.

Теперь улица Вокзальная преобразилась. На участке протяженностью 1360 метров строители уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары, смонтировали систему уличного освещения.

- Прежде Вокзальную нельзя было назвать нормальной улицей. Теперь она отвечает современным требованиям. Людям, которые по ней ходят и ездят, стало гораздо удобнее, - доложил губернатору исполняющий обязанности главы муниципального образования Евгений Михлик.

- Раньше дорога была грязной и ухабистой. Машину приходилось мыть регулярно. А теперь дорога ровная, а машина чистая. Прямая экономия, - поделилась охинская автомобилистка Ольга.

В ходе реконструкции улицы Вокзальной строители обустроили также кюветы, откосы, примыкания, обочины.