Сроки благоустройства участка ул. Горького не должны затянуться
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провел выездное совещание на ул. Горького. Здесь по восточной стороне на участке от ул. Пуркаева до ул. Емельянова ведутся работы на двух объектах. Идет реконструкция ограждения Ботанического сада, также ПАО «Сахалинэнерго» выполняет работы по переносу воздушных линий электропередачи под землю.
Напомним, Ботанический сад стал победителем конкурса проектов по формированию архитектурно-художественного облика города и получил муниципальный грант. На эти средства будут выполнены капремонт ограждения и благоустройство входной зоны и — в дальнейшем — обустройство экологических троп и пешеходных дорожек на самой территории сада. Работы пройдут в несколько этапов. Уже завершен демонтаж старого ограждения, готовится основание для установки нового. Протяженность ограды — свыше 520 м. Работы по установке планируется провести до конца года.
Серьезных замечаний к работе подрядной организации в настоящее время нет.
В районе пересечения ул. Горького и ул. Емельянова вдоль Ботанического сада ПАО «Сахалинэнерго» проводит работы по переносу высоковольтной ЛЭП от подстанции «Аралия» до подстанции «Южная» под землю.
Сергей Надсадин отметил, что муниципалитет приветствует мероприятия, которые энергетики проводят с целью повысить надежность электроснабжения южных микрорайонов города. Кроме того, перенос воздушных линий улучшит облик улицы.
Вместе с тем намечается проблема по срокам восстановления благоустройства газона, нарушенного в ходе земляных работ.
- Мы благодарны энергетикам за этот важный для областного центра проект. Работа непростая, проходит в живой городской среде. Крайне важно, чтобы благоустройство на объекте было закончено в этом году. Иначе улица и тротуар будут в глине сейчас в дожди, а потом и всю весну, - сказал Сергей Надсадин.
Восстановлением одного из участков газона занимаются специалисты муниципального учреждения «Зеленый город». Они послойно уложат грунт, восстановят плодородный слой почвы. Весной на подготовленном основании появится свежий газон. Сергей Надсадин подчеркнул, что по этой схеме энергетики — самостоятельно или с привлечением подрядчика — в ближайшее время должны благоустроить всю территорию. «Зеленый город» готов также подключиться к этой работе.
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