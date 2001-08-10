Ученики Кванториума вырастят лосось и разработают датчики для рыбоводного завода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ученики детского технопарка Кванториум при гимназии №3 Южно-Сахалинска посетили лососёвый рыбоводный завод «Красноярка» в Холмском районе. При помощи руководства областного рыбоводного предприятия кванторианцы реализуют большие проекты.

В результате работы учеников IT-квантума, биоквантума и помощи со стороны ООО «Нерест», которому принадлежит завод, дети разработают систему датчиков для мониторинга биохимического состава и температуры воды, внедрив их в работу завода. Кроме того, им предстоит вырастить молодь лосося на базе Кванториума и выпустить их в естественную среду обитания.

Учащиеся посетили завод, где их ознакомили с различными технологиями инкубации икры, показали эмбрионы лососей на различных этапах развития, а также ознакомили с методикой воспроизводства молоди.

Ученики вместе с наставниками взяли пробы воды, чтобы подготовить аквариумы к необходимым условиям для приема мальков. Сейчас аквариумы в детском технопарке промывают, чистят системы водоподачи и исследуют воду, биохимический состав которой должен быть максимально приближен к естественным условиям.

В результате реализации проекта будет создана система мониторинга, состоящая из датчиков, которые будут собирать показатели состояния воды и передавать их на сервер. Это позволит отслеживать динамику этих данных и избегать критических ситуаций при воспроизводстве молоди.

Передача заводу системы мониторинга и выпуск мальков в естественную среду обитания планируются до конца учебного года.