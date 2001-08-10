Ученики Кванториума вырастят лосось и разработают датчики для рыбоводного завода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Ученики детского технопарка Кванториум при гимназии №3 Южно-Сахалинска посетили лососёвый рыбоводный завод «Красноярка» в Холмском районе. При помощи руководства областного рыбоводного предприятия кванторианцы реализуют большие проекты.
В результате работы учеников IT-квантума, биоквантума и помощи со стороны ООО «Нерест», которому принадлежит завод, дети разработают систему датчиков для мониторинга биохимического состава и температуры воды, внедрив их в работу завода. Кроме того, им предстоит вырастить молодь лосося на базе Кванториума и выпустить их в естественную среду обитания.
Учащиеся посетили завод, где их ознакомили с различными технологиями инкубации икры, показали эмбрионы лососей на различных этапах развития, а также ознакомили с методикой воспроизводства молоди.
Ученики вместе с наставниками взяли пробы воды, чтобы подготовить аквариумы к необходимым условиям для приема мальков. Сейчас аквариумы в детском технопарке промывают, чистят системы водоподачи и исследуют воду, биохимический состав которой должен быть максимально приближен к естественным условиям.
В результате реализации проекта будет создана система мониторинга, состоящая из датчиков, которые будут собирать показатели состояния воды и передавать их на сервер. Это позволит отслеживать динамику этих данных и избегать критических ситуаций при воспроизводстве молоди.
Передача заводу системы мониторинга и выпуск мальков в естественную среду обитания планируются до конца учебного года.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:12 Сегодня Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
- 10:29 Сегодня Выехал на встречку: в Углегорском районе столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
- 12:39 Сегодня В Приморье и на Сахалине проконтролирован экспорт 542 партий рыбы и морепродуктов
- 11:17 Сегодня Автомобилистов просят учитывать дорожные работы при передвижении по Южно-Сахалинску
12:57 28 Октября Мобилизованные танкисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы
16:10 28 Октября Почти 10 тысяч ярмарок прошло на Сахалине и Курилах с начала года
16:16 28 Октября Власти держат на контроле работы по завершению строительства детской школы искусств в Луговом
15:39 28 Октября Часть улицы Крылова в Южно-Сахалинске временно закроют для движения
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
10:09 24 Октября Власти Сахалина проверяют соответствие доходов и расходов депутата Южно-Сахалинска
Выбор редакции
- 14:06 27 Октября На специальный показ "Подольских курсантов" в Южно-Сахалинск приедет актер Глеб Данилов
- 08:39 24 Октября На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на 10 километров в высоту
- 11:02 20 Октября Участниками "Кубка мэра Южно-Сахалинска" стали свыше 100 юных дзюдоистов
- 11:16 19 Октября "Сахалинские Акулы" – в лидерах посещаемости МХЛ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?