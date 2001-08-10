В Синегорске продолжаются работы по подключению домов к северному водозабору

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Синегорске продолжаются работы по подключению домов на ул. Горной к северному водозабору

В конце октября специалисты АО «Сахалинская коммунальная компания» приступили к капитальному ремонту ветки водопровода, которая соединит три дома № 2, 5 и 6 на ул. Горной с северным водозабором.

Напомним, такое решение принято в связи с нестабильной работой восточного водозабора, что сказывается на качестве питьевой воды. При этом вода для технических нужд подается по указанным адресам непрерывно.

- Месяц назад администрацией города было принято решение о проведении мероприятий, направленных на нормализацию водоснабжения в трех домах на ул. Горной. Работы ведутся, как и было запланировано. После того, как дома будут переключены на водозабор, которым пользуется все село Синегорск, запланирована реконструкция восточного водозабора. Эти действия не скажутся на водоснабжении ул. Горной, - отметил вице-мэр Алексей Римша.

В данный момент специалисты СКК с привлечением подрядной организации производят капитальный ремонт двух водопроводных участков на протяжении порядка 300м с заменой старых стальных труб на более качественные полиэтиленовые трубы с большим диаметром. Это увеличит надежность системы водоснабжения и позволит обеспечить рабочие параметры на насосной станции. Завершить капитальный ремонт планируют в конце ноября. После чего будет произведена настройка рабочих режимов. В настоящий момент СКК организован ежедневный подвоз питьевой воды по указанным адресам.

Добавим, в следующем году в Синегорске запланировано возведение сооружений водоподготовки. Это позволит повысить качество водоснабжения во всем селе.