Строительство Центра культурного развития в Шахтерске близится к завершению
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Строительство объекта проинспектировали специалисты администрации Углегорского района совместно с активом партии «Единая Россия». На сегодняшний день строительные работы выполнены на 75 процентов.
На площадке завершено возведение двух блоков – сейчас в них выполняют отделочные работы, прокладывают электроснабжение. Также продолжается строительство третьего корпуса, в котором расположится актовый зал на 250 посадочных мест. В новом культурно-досуговом пространстве предусмотрят просторные залы и кабинеты с необходимой шумоизоляцией, мастерские, специальные помещения для групповых и индивидуальных занятий танцами, музыкой, изобразительным и театральным искусством.
– Центр культурного развития – очень значимый объект для Шахтерска. Его строительство поможет решить сразу несколько задач. Так, в новом здании будет размещен дворец культуры, который ранее располагался на этом же месте. Кроме того, сюда переедет находящаяся в аварийном состоянии школа искусств. Это позволит нашим детям – а это более 250 человек – заниматься творчеством и выступать в самых комфортных условиях. Наши ребята – очень талантливые. Многие из них – призеры региональных конкурсов. Уверена, в современном культурно-досуговом пространстве они смогут достичь новых высот, – отметила Людмила Блохина, первый вице-мэр Углегорского городского округа.
Строительство Центра культурного развития в Шахтерске началось в 2019 году. К сегодняшнему возведение объекта завершено на 75 процентов.
Сейчас в будущем актовом зале проходит обустройство железобетонных стен и армирование пола. Ожидается поставка оборудования для вентиляции. Подрядчик намерен до конца декабря завершить его монтаж и внутреннюю отделку помещений. Кроме того, на прилегающей территории проходит заливка бетонной смеси на подготовленное основание, выполняется благоустройство проездов к зданию.
Общая площадь объекта – 6,2 тысячи квадратных метров. Завершить строительство Центра культурного развития планируется в следующем году.
Напомним, в рамках проекта «Культурная среда» в регионе в этом году проведён капитальный ремонт детской школы искусств «Этнос» в областном центре и сельского клуба села Новиково Корсаковского района. До конца года планируется закончить капитальный ремонт дома культуры села Правда, а также переоснастить центральную детскую библиотеку Невельска. Следующим летом в селе Адо-Тымово откроется современный дом культуры.
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