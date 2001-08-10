Южно-Сахалинск удостоен сразу нескольких наград конкурса «Здоровые города России»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
У областного центра — два диплома за первое место, три диплома за второе место, один диплом за третье место и, а также семь дипломов в разных номинациях.
В целом на конкурс от Южно-Сахалинска было направлено 11 заявок с описанием проектов, которые реализуются по самым разным направлениям: физическая активность населения, питание школьников, здоровые семейные отношения и прочее.
Вручение состоялось в рамках Х Петербургского международного форума здоровья. Южно-Сахалинск представляли вице-мэр Елена Федорова, директор департамента социальной политика Эльвира Юркова, директор департамента образования Светлана Мирова, главный врач Сахалинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова.
Напомним, в 2019 году наш городской округ вступил в Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки». С 2020 года Южно-Сахалинск ежегодно принимает участие в национальном конкурсе «Здоровые города России», который направлен на распространение муниципальных практик по укреплению общественного здоровья.
Как рассказала директор департамента социальной политики Эльвира Юркова, в этом году муниципалитет принял участие в работе сразу нескольких площадок Петербургского форума. Дипломы первой степени получили «Программа мероприятий по укреплению общественного здоровья населения городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2024 годы» и проект «Живем, танцуя!», направленный на увеличение активности и продолжительности жизни людей старшего поколения.
Реализация мероприятий проектов-победителей эффективно способствует улучшению общественного здоровья. Это выражается в конкретных результатах. Например, благодаря действию муниципальной программы по укреплению общественного здоровья в Южно-Сахалинске растет число жителей, регулярно занимающихся спортом и физкультурой, в их числе — более пяти тысяч горожан старшего поколения.
Петербургский международный форум здоровья проходит с 2013 года. Одно из ключевых конгрессно-выставочных мероприятий в области здравоохранения и охраны здоровья граждан проводится при поддержке Министерства здравоохранения РФ и ФГБУ «Национальный институт качества» Росздравнадзора». В этом году форум собрал около 6,5 тысяч участников из 11 стран мира.
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