Тихоокеанское
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12:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области

Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

31 октября в стенах арт-резиденции "Маяк" прошёл региональный интенсив муниципальных кураторов и советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Лейтмотивом встречи стало подведение итогов семи лет работы Российского движения школьников в Сахалинской области и обсуждение принципов, которые станут основой для дальнейшего развития общественных объединений, а может и появления новых
По доброй традиции приветственным словом встречу начала министр образования Сахалинской области Киктева Анастасия Николаевна. Содержательная часть интенсива заключалась в работе на площадках. Обсуждалось ученическое самоуправление, Российское движение детей и молодежи. На одной из площадок участники занимались игровой инженерией. Не забыли и про самых маленьких - программа "Орлята России" также получила свою площадку. Советники, муниципальные кураторы и обучающиеся вместе искали пути решения проблем, вырабатывали пути развития каждого из направлений, смотря на них как со стороны педагогов, так и со стороны школьников.
По итогам дискуссий в каждой из групп был сформирован комплекс мер, решений и предложений, направленных на качественные улучшения в обсуждаемой области. Уверены, многие из них найдут отражение в проектах и программах, реализуемых в нашей области.
Самым приятным моментом интенсива стало торжественное вручение благодарственных писем педагогам, стоявших у истоков Российского движения школьников, а также всем тем, кто сумел внести свой личный вклад в развитие РДШ, принимая активное участие в его проектах и программах.
Красивой точкой церемонии стал запуск бумажных самолетиков в будущее - каждый написал на них пожелание себе, коллегам и детям в прекрасное завтра.

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