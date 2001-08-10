Тихоокеанское
информационное агентство
1 Ноября 2022
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13:48, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Мобилизованные сахалинцы учатся водить боевые машины в сложных условиях местности

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобилизованные военнослужащие на Сахалине совершенствуют навыки вождения военной техники в условиях сложной пересечённой местности, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

На специально подготовленных танкодромах и автодромах армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) продолжаются занятия с мобилизованными сахалинцами по вождению многоцелевых легкобронированных тягачей (МТЛБ), а также автомобильной техники высокой проходимости.

Перед выполнением практических упражнений военнослужащие сдали зачёты по теории вождения боевых машин, изучили вопросы при возникновении внештатных ситуаций, а также продемонстрировали свои знания технического устройства машин, на которых они когда-то проходили военную службу.

Под руководством опытных офицеров армейского корпуса ВВО военнослужащие преодолевают минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, подъёмы, спуски и другие, естественные и искусственные  преграды.

Согласно выполняемым нормативам механики-водители должны пройти все препятствия без остановок, не задевания ограничительных столбов.

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