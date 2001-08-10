Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Осенний "ФотоКросс" состоялся в Южно-Сахалинске в минувшие выходные. В нём приняли участие 35 любителей фотографии. Среди них учащиеся школ, студенты и работающая молодёжь, рассказали ТИА "Острова" в ЦМИ.

"ФотоКросс" - это традиционное соревнование ЦМИ Южно-Сахалинска для творческой молодёжи. Оно совмещает в себе фотоконкурс и городское ориентирование. В этом году командам предстояло за сутки сделать снимки на пять заданных тем: "Во время спорта", "Большая удача", "CyberSakh", "Сахалинские красоты" и "Крик природы". Их игрокам объявили 29 октября в прямом эфире на официальной странице центра молодежных инициатив во ВКонтакте, а также напомнили, что кроссы можно выполнять в любой последовательности, но снимать нужно на один фотоаппарат.

- ФотоКросс - это вызов самому себе. Это проверка на креативность. Это всегда очень интересно. Есть: ты, фотоаппарат, 5 заданий и только сутки на реализацию своих идей, - поделилась впечатлениями участница ФотоКросса Ирина.

Оценивали работы конкурсантов члены жюри. В состав экспертной комиссии вошли представители фотомастерской "Лист" Анастасия Гайворон и Александр Еманаков, фотограф-натуралист, видеограф дикой природы Сергей Любаченко, преподаватель курса фото- и видео творчества Сахалинского колледжа искусств Валерий Галауз.

Итоги "ФотоКросса" озвучили 30 октября в Арт-резиденции "Маяк". Их подвели в командном зачёте.

Среди команд места распределились следующим образом:

1 место - команда "Стопапупа";

2 место - команда "Кирпич";

3 место - команда "Мотель Crue".

В отдельной номинации члены жюри отметили следующую работу:

Лучшая белочка ФотоКросса - команда "Hard Work".

"Хочется отметить, что все команды отработали все задания. Было много хороших кадров, очень трудно отбирать лучшие из них. Надеюсь, что в следующий раз будет ещё больше участников, которые будут радовать и удивлять нас своими способностями", - поделился впечатлениями член жюри Александр Еманаков.

"ФотоКросс" проводится Центром молодёжных инициатив Южно-Сахалинска и фотомастерской "Лист" при поддержке арт-резиденции "Маяк", фотостудии "SOT’ы", фотосалона "Сова", компании "Disco", компании "Cookie" и пиццерии "Сказка".