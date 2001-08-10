Сахалинская школьница - в числе победителей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Десятиклассница Елена Чернова из села Быков Долинского района победила во Всероссийском конкурсе "Большая перемена", сообщает astv.ru, ссылаясь на Telegram-канал министра образования региона Анастасии Киктевой.

"Поздравляю нашу десятиклассницу Елену Чернову из с. Быков Долинского района с победой во Всероссийском конкурсе "Большая перемена". В престижном проекте наши ребята уже традиционно достигают значительных успехов! "Большая перемена" - это конкурс, где главным становятся не оценки, а способность нестандартно мыслить. Поздравил с победой Елену и лично Сергей Кириенко" - сообщается в Telegram.

Как сообщает сайт Минпросвещения России, в конкурсе "Большая перемена" в 2022 году приняли участие 3 944 622 человека, среди которых 1 555 945 старшеклассников, 1 495 551 ученик 5–7-х классов и 732 512 студентов колледжей.

Победители среди 11 классов стали 300 человек, они получат по 1 миллиону рублей на образование и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы.

300 учеников 9-10 классов получат по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие.