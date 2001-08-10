В двух селах Долинского района капитально отремонтируют центральные улицы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Масштабные работы по благоустройству развернуты на центральных улицах Быкова и Углезаводска. Ремонт выполняется за счет средств регионального бюджета, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Быкове до конца 2023 года будет обновлена улица Шахтёрская. Дорога получит новое асфальтобетонное покрытие, тротуар для пешеходов шириной полтора метра, уличное освещение и ливневую канализацию. В настоящее время ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Исполнитель муниципального контракта – ООО «Фортстройавто».

- Реализация этого проекта – результат наших встреч с населением, – прокомментировал мэр Долинского района Александр Тугарев. – На каждой встрече быковчане поднимали вопрос о состоянии улицы. Это центр села, на этой улице общеобразовательная школа, детская школа искусств, рынок. Несколько лет шли к этому. Запроектировали, получили областную субсидию и приступили к реализации. Задачу работать на постоянное повышение качества жизни людей перед нами ставит губернатор, и в этом вопросе правительство региона оказывает нам полную поддержку.

В Углезаводске тем временем полным ходом идет благоустройство улицы Торговой. Работы ведутся с опережением графика. Строители планируют закончить объект на год раньше запланированного.

- Нам повезло с погодой, – объяснил подрядчик Андрей Зарубин. – В начале октября мы вышли на объект, сосредоточили здесь все имеющиеся ресурсы – людей, технику. Никаких накладок у нас не возникало. До конца ноября планируем завершить все работы.

Контрактом предусмотрено асфальтобетонное покрытие дороги, обустройство тротуара шириной два метра, переустройство коммуникаций, обустройство пункта остановки общественного транспорта и уличное освещение. На сегодняшний день уже полностью выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций и замене грунта. Ведутся работы по асфальтированию дороги и тротуара, строительству остановочного павильона.

В 2023 году работы по благоустройству планируются в селах Покровка, Стародубское и Сокол. Продолжит преображаться и сам Долинск.