В двух селах Долинского района капитально отремонтируют центральные улицы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Масштабные работы по благоустройству развернуты на центральных улицах Быкова и Углезаводска. Ремонт выполняется за счет средств регионального бюджета, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В Быкове до конца 2023 года будет обновлена улица Шахтёрская. Дорога получит новое асфальтобетонное покрытие, тротуар для пешеходов шириной полтора метра, уличное освещение и ливневую канализацию. В настоящее время ведутся работы по переустройству инженерных коммуникаций. Исполнитель муниципального контракта – ООО «Фортстройавто».
- Реализация этого проекта – результат наших встреч с населением, – прокомментировал мэр Долинского района Александр Тугарев. – На каждой встрече быковчане поднимали вопрос о состоянии улицы. Это центр села, на этой улице общеобразовательная школа, детская школа искусств, рынок. Несколько лет шли к этому. Запроектировали, получили областную субсидию и приступили к реализации. Задачу работать на постоянное повышение качества жизни людей перед нами ставит губернатор, и в этом вопросе правительство региона оказывает нам полную поддержку.
В Углезаводске тем временем полным ходом идет благоустройство улицы Торговой. Работы ведутся с опережением графика. Строители планируют закончить объект на год раньше запланированного.
- Нам повезло с погодой, – объяснил подрядчик Андрей Зарубин. – В начале октября мы вышли на объект, сосредоточили здесь все имеющиеся ресурсы – людей, технику. Никаких накладок у нас не возникало. До конца ноября планируем завершить все работы.
Контрактом предусмотрено асфальтобетонное покрытие дороги, обустройство тротуара шириной два метра, переустройство коммуникаций, обустройство пункта остановки общественного транспорта и уличное освещение. На сегодняшний день уже полностью выполнены работы по переустройству инженерных коммуникаций и замене грунта. Ведутся работы по асфальтированию дороги и тротуара, строительству остановочного павильона.
В 2023 году работы по благоустройству планируются в селах Покровка, Стародубское и Сокол. Продолжит преображаться и сам Долинск.
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