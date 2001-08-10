Мобилизованные танкисты ВВО на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мобилизованные военнослужащие танковых подразделений Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совершенствуют навыки стрельбы на максимальную дальность из 125-мм пушки танка Т-80БВ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Военнослужащие выполняют стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и расчёты противотанковых средств на дистанции от 2 до 5 километров. Экипажи танков ведут стрельбу, как в движении, так и из-за укрытий и засад.

В свою очередь механики-водители выполняют упражнения по вождению танков в условиях труднопроходимой, пересеченной местности с преодолением различных препятствий.

Занятия по боевой подготовке с мобилизованными военнослужащими на полигонах армейского корпуса ВВО на Сахалине проводятся ежедневно, как в светлое, так и в тёмное время суток.