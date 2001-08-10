Сахалинская область представит крупнейшие инвестиционные проекты в столице

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Интерактивная выставка в рамках ежегодных «Дней регионов Дальнего Востока в Москве» проходит в десяти образовательных учреждениях Москвы и Московской области. Студенты и будущие молодые специалисты получают информацию о жизни, учебе, рабочих местах, туристическом потенциале федерального округа, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Попробовать рыбные деликатесы и напитки из лесных ягод Сахалина, стать участниками тематических мастер-классов, связанных с гастрономическим туризмом на островах, москвичи и гости столицы смогут на традиционной ярмарке, которая состоится на ВДНХ с 4 по 6 ноября. Здесь, кроме Сахалинской области, будут представлены Республика Саха (Якутия), Приморский край и Чукотский автономный округ. На стенде островного региона посетителям ярмарки расскажут о крупнейших инвестиционных проектах, преимуществах Южно-Сахалинской агломерации, климатической программе и мерах поддержки предпринимателей.

- Сегодня в Сахалинской области действуют преференциальные режимы территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Правительство региона нацелено на улучшение условий для бизнеса. Улучшается транспортная доступность Сахалина и Курил. Свою роль сыграло создание единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», которая обеспечивает авиасообщением населенные пункту не только в области, но и по всему федеральному округу. В прошлом году на линию Корсаков - Курилы вышли два новых грузопассажирских судна, на этом развитие морской инфраструктуры не закончится. Вскоре два новых парома соединят остров с материком. Все это будет отражено в нашей экспозиции, ­– сказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

С начала ноября на линию в Московском метро выйдет пятый «Дальневосточный экспресс». Брендированный поезд познакомит пассажиров с 11 регионами Дальнего Востока. Дизайн-макет вагона, посвященного Сахалину и Курилам, отразит удивительную красоту островной природы. На стенах будут изображены морские обитатели, вулканы, водопады и термальные источники, размещена информация о коренных народах, проживающих в Сахалинской области, о горнолыжном сезоне, а также ловле краба.

«Дни регионов Дальнего Востока в Москве» проводятся с 2017 года. Мероприятие организовано по инициативе Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Цель – познакомить жителей и гостей столицы с туристическими достопримечательностями регионов, предоставить им информацию о культуре, экономике, образовании на Дальнем Востоке.