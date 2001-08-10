Охинские врачи спасли жизнь сахалинцу после жуткой аварии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Врачи Охи спасли жизнь пациента с тяжелыми травмами после ДТП. Машина сбила 39-летнего мужчину 11 октября. Шансы на спасение пациента врачи даже опасались оценивать. Настолько тяжёлым было состояние пострадавшего, пишет astv.ru.
Открытая черепно-мозговая травма с ушибом головного мозга, множественные переломы рёбер, бедра со смещением – это основные виды повреждений, которые получил охинец. Скорая помощь оперативно прибыла на вызов, на месте определили тяжесть состояния, бригада специалистов экстренно доставила пострадавшего в приемное отделение районной больницы.
Как рассказывают в министерстве здравоохранения Сахалинской области, в стационаре пациента уже ждала команда врачей, состоящая из анестезиолога-реаниматолога Дарьи Барабановой, хирурга Евгения Собина, травматолога Артема Любых. Мужчине провели компьютерную томографию. Специалисты приняли решение о проведении экстренной операции. Готовясь к ней, охинские медики проконсультировались с врачами-нейрохирургами областной клинической больницы.
Состояние пациента в это время оставалось критическим, принимать решение приходилось за считанные минуты.
Через час после поступления мужчины в стационар, врачи начали операцию, установили плевральные дренажи и начали проводить другие манипуляциям по жизненным показаниям. Состояние пациента контролировали непрерывно. К наблюдениям дистанционно подключились врачи областной больницы – нейрохирурги, травматологи, хирурги.
Благодаря слаженным действиям удалось стабилизировать состояние пациента. После чего врачи Артём Любых, Андрей Мерена и Ярослав Семёнов выполнили репозицию перелома и металлоостеосинтез пластин с блокированием.
Спустя две недели после аварии, несмотря на нахождение пациента в реанимации, врачи констатируют положительную динамику, мужчина пришёл в сознание, общается с медицинским персоналом. Врачи Охинской ЦРБ делают всё возможное для скорейшего восстановления здоровья мужчины.
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