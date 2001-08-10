120 объектов было построено и реконструировано на Сахалине в рамках программы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За 5 лет действия программы в Сахалинской области появились 3 объекта здравоохранения, 10 школ, 2 детских сада, 18 спорткомплексов, 10 спортивных площадок, 16 объектов инженерных сетей, 5 котельных, 3 моста, 24 участка дороги и другие объекты инфраструктуры, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– С 2018 года сахалинское правительство наряду с другими дальневосточными регионами реализует План социального развития центров экономического роста. Динамику социально-экономического развития Сахалинской области определяют пять центров экономического роста: населенные пункты на юге, западе, севере, востоке Сахалина и на Курильских островах. Программа «Единой Дальневосточной субсидии» помогает развивать инфраструктуру во всех 5 направлениях региона. С начала действия программы Сахалинская область получила более 36 млрд рублей из федерального бюджета, – рассказал министр экономического развития Сахалинской области Алексей Успенский.

В 2022 году в рамках реализации программы "Единая Дальневосточная субсидия" в селе Новое Макаровского района появилось дошкольное учреждение на 40 мест для детей от 1,5 до 7 лет. В новом детском саду три группы – ясли, средняя и старшая. В здании обустроили современную кухню со всем необходимым оборудованием, актовый зал и медицинский кабинет.

Также благодаря «Единой Дальневосточной субсидии» государство в этом году обеспечило жителей Поронайского городского округа, проживающих в аварийном жилищном фонде, новым благоустроенным жильем. Для 31 семьи были приобретены новые квартиры.

А в Южно-Сахалинске проведена реконструкция существующей канализационной насосной станции. Построен дополнительный резервуар КНС-170 для увеличения производительности существующей насосной станции. Реализация проекта позволила обеспечить около 45 тысяч жителей качественной услугой водоотведения.

На острове Шикотан в этом году завершилось строительство многоквартирного дома, в котором жилье получили 33 семьи.

Напомним, «Единая Дальневосточная субсидия» – это средства из федерального бюджета, которые выделяются по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Они предназначены на строительство и ремонт социальных объектов: школы, поликлиники, противопожарную инфраструктуру, капитальный ремонт домов культуры и учреждений спорта, на развитие социальной инфраструктуры в центрах экономического роста.

Как отметил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, всего на реализацию 11 планов субъектов ДФО из федерального бюджета выделено в 2018-2023 гг. 122,8 млрд рублей. С 2018 года на эти средства уже построено 577 объекта, включая 16 больниц, 51 фельдшерско-акушерских пункта, 13 школ, 8 детских садов, 2 школы-детсады, 37 объектов спорта и 283 спортивные площадки, 27 объектов культуры и 14 иных социальных объектов, 77 объектов инженерной и городской инфраструктуры, 8 объектов транспортной инфраструктуры. Построено и реконструировано более 160 км автомобильных дорог. Отремонтирован 951 объект социальной инфраструктуры. Приобретено оборудование для 632 социальных учреждений и 515 единиц специализированного транспорта. Расселено более 2,8 тыс. граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в Амурской и Сахалинской областях. Приобретено более 1,2 тыс. квартир арендного жилья для работника крупных предприятий и силовых структур Амурской и Сахалинской областей, Приморского края. Благоустроено 487 общественных пространств и 389 дворовых территорий по программе «1000 дворов».

В 2023 году на Дальнем Востоке в рамках программы «Единая Дальневосточная субсидия» планируется ввести ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры и отремонтировать четыре объекта.