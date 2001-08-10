Тихоокеанское
информационное агентство
27 Октября 2022
Сейчас 15:53
61,43|61,57|66,91
Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Алаид
09:28, | Новости общества Сахалина и Курил

На Камчатке установили "пепелац", издающий пронзительные звуки

На Камчатке установили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На пляже бухты Малая лагерная установили объект, который издает металлические звуки, как при ударе крышкой о кастрюлю. Предполагается, что они будут напоминать камчатцам о невернувшихся моряках, пишет ИА «Кам 24».

Как пояснили информационному агентству в краевом Минкульте, звуковая инсталляция – подарок региону от организаторов фестиваля «Sound Around Камчатка». Автор этого произведения искусства – современный художник Александр Пономарев. Конструкция, как ожидается, останется на пляже на постоянной основе. Художник назвал ее «Карильон⃰ Тихого (монумент невернувшимся из океана)». В описании к инсталляции указано, что она представляет собой «семь металлических конструкций в форме спиралевидных колонн, в основании которых лежат массивные винты океанских кораблей, а вертикальные элементы – специально изготовленные ветровые турбины, совершающие вращение в соответствии с силой и направлением ветра».

«Монумент в Авачинской бухте – карильон стихий – инструмент, приводимый в действие ветрами, извлекающими сакральные пронзительные звуки, напоминающие обо всех невернувшихся из океана», – отметил художник Пономарев.

В свою очередь жители Петропавловска восприняли «карильон» неоднозначно. В соцсетях пишут, что сакральный грохот слышен даже в Завойко и он далеко не у всех горожан вызывает положительные эмоции.

По просьбе ИА «Кам 24» свое частное мнение по поводу установки арт-объекта высказал региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков. Он полагает, что сооружение похоже на пепелац – фантастический летательный аппарат из советского фильма «Кин-дза-дза!».

«Мне сложно судить, насколько этому грохоту будут рады обитающие на побережье нерпы, я не успел у них поинтересоваться, они, скорее всего, привыкнут к любому проявлению человеческого «творчества», но если говорить об отдыхающих, которых в таких местах, как правило, влечет возможность уединения с природой и естественным шумом прибоя, то теперь им придется смириться и с этими монотонными металлическими ударами по органам слуха», – сказал Кумарьков, уточнив, что в данном случае говорит не как чиновник, а как житель Петропавловска.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?