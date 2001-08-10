На Камчатке установили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На пляже бухты Малая лагерная установили объект, который издает металлические звуки, как при ударе крышкой о кастрюлю. Предполагается, что они будут напоминать камчатцам о невернувшихся моряках, пишет ИА «Кам 24».

Как пояснили информационному агентству в краевом Минкульте, звуковая инсталляция – подарок региону от организаторов фестиваля «Sound Around Камчатка». Автор этого произведения искусства – современный художник Александр Пономарев. Конструкция, как ожидается, останется на пляже на постоянной основе. Художник назвал ее «Карильон⃰ Тихого (монумент невернувшимся из океана)». В описании к инсталляции указано, что она представляет собой «семь металлических конструкций в форме спиралевидных колонн, в основании которых лежат массивные винты океанских кораблей, а вертикальные элементы – специально изготовленные ветровые турбины, совершающие вращение в соответствии с силой и направлением ветра».

«Монумент в Авачинской бухте – карильон стихий – инструмент, приводимый в действие ветрами, извлекающими сакральные пронзительные звуки, напоминающие обо всех невернувшихся из океана», – отметил художник Пономарев.

В свою очередь жители Петропавловска восприняли «карильон» неоднозначно. В соцсетях пишут, что сакральный грохот слышен даже в Завойко и он далеко не у всех горожан вызывает положительные эмоции.

По просьбе ИА «Кам 24» свое частное мнение по поводу установки арт-объекта высказал региональный министр природных ресурсов и экологии Алексей Кумарьков. Он полагает, что сооружение похоже на пепелац – фантастический летательный аппарат из советского фильма «Кин-дза-дза!».

«Мне сложно судить, насколько этому грохоту будут рады обитающие на побережье нерпы, я не успел у них поинтересоваться, они, скорее всего, привыкнут к любому проявлению человеческого «творчества», но если говорить об отдыхающих, которых в таких местах, как правило, влечет возможность уединения с природой и естественным шумом прибоя, то теперь им придется смириться и с этими монотонными металлическими ударами по органам слуха», – сказал Кумарьков, уточнив, что в данном случае говорит не как чиновник, а как житель Петропавловска.