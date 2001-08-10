Пепловый выброс зафиксирован на вулкане Алаид

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня днем в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области от Камчатской группы реагирования на вулканические извержения ИВиС ДВО РАН поступила информация о том, что на вулкане Алаид (высота 2339 м, расположен в 45 км СЗ от г. Северо-Курильск, на острове Атласово) произошел пепловый выброс на высоту до 3 км. Шлейф распространился в восточном направлении, рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

По информации ЕДДС в г. Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.