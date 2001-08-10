Еще часть домов в Лиственничном теперь отапливается газом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сентябре на северо-западе жилого массива начались работы по подключению абонентов, рассказали ТИА "Острова" в администрации Южно-Сахалинска.
Наталья Тен уже успела оценить преимущества использования бытового газа. Ее семья проживает в районе более 10 лет и раньше свой дом отапливала керосином.
- Когда узнали, что территория газифицируется, подали документы. И вот наш дом подключили. Очень рады, что все получилось, - рассказала женщина.
Она добавила, что с переходом на газ семья отметила значительную экономию бюджета: оплата коммунальные услуг уменьшилась в разы, к тому же дома стало очень тепло.
Денежные средства, которые семья Натальи потратила на подключение дома к газу, были компенсированы администрацией Южно-Сахалинска.
Разъясним, вот врезка подводящего газопровода на границе земельного участка собственника в рамках догазификации осуществляется единым оператором безвозмездно в соответствии с договором технологического присоединения. Также администрация Южно-Сахалинска компенсирует затраты собственника, которые он несет при строительстве сети газопотребления на своем земельном участке и установке внутридомового газового оборудования. Некоторым категориям южносахалинцев компенсируются и расходы на приобретение внутридомового газового оборудования: газовой плиты, газового водонагревателя, отопительного котла и приборов учета потребления газа, безопасности и сигнализации, а также индивидуального пункта редуцирования газа. Так, возмещение затрат полагается для ветеранов ВОВ, пенсионерам, достигшим пенсионного возраста (для женщин 55 лет, для мужчин 60 лет), инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов или детей, потерявших кормильца.
Подробный алгоритм по газификации размещен на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска — https://yuzhno-sakh.ru/dirs/3802/23988.
Напомним, что муниципалитет ведет комплексную работу по улучшению экологической ситуации в городском округе. Один из шагов в данном направлении —газификация частных домовладений. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин является региональным куратором партийного проекта «Зеленая экономика», направленного в том числе на уменьшение вредных выбросов в воздух.
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