Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2022
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16:02, | Новости общества Сахалина и Курил

Амурчанка собрала полмиллиона просмотров за сутки песней о любви к России

Амурчанка собрала полмиллиона просмотров за сутки песней о любви к России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бывшая солистка хора «Детство», амурчанка Елизавета Долженкова продолжает удивлять своих поклонников. В этот раз девушка записала клип на новую песню «Белая лебедушка», пишет ИА «Порт Амур».

Ролик набрал более 500 тысяч просмотров в «Одноклассниках» за сутки.

В клипе Елизавета гуляет по полю в белом платье, пересекает реку верхом на коне, а также танцует с цыганами возле ночного костра. Песня посвящена России и любви к своей родине.

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