В муниципальной бане в Новоалександровске открылся буфет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В здании муниципальной бани в планировочном районе Новоалександровск заработал буфет. Его открытие стало возможным благодаря имущественной поддержке администрации города, которой воспользовался предприниматель из Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Как рассказал директор департамента экономического развития Павел Павленко, мероприятия по имущественной поддержке малого бизнеса и самозанятых в городском округе реализуются в рамках муниципальной программы по экономическому развитию и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Муниципальное имущество предоставляется по результатам конкурсного отбора с учетом целевого назначения использования на условиях аренды сроком на 5 лет с возможностью пролонгации.
Так, по итогам конкурсного отбора на предоставление имущественной поддержки в сентябре 2022 года компании «АрендаСтройТорг65» передано в аренду помещение в здании муниципальной бани в Ново-Александровске по адресу: ул. Советская, 87 для организации буфета-кафетерия.
Предприниматель Бадма Балданов рассказывает, что компания занимается строительством и арендой спецтехники, но он давно хотел расшириться и войти в нишу, связанную с общественным питанием. В буфете предлагают буузы по традиционному рецепту, есть другая выпечка — посещать буфет могут как посетители бани, что очень удобно, так и просто все желающие.
Отметим, что в сентябре 2021 года руководитель компании в качестве индивидуального предпринимателя уже воспользовался имущественной помощью от администрации города и организовал парикмахерскую в здании этой же бани.
Функционирование буфета и парикмахерской в здании муниципальной бани имеет социальную значимость - демократичные цены и доступность услуг создают дополнительный комфорт для посетителей.
Жительница планировочного района Валентина Макарчик здесь уже практически постоянный посетитель.
- В баню мы ходим постоянно. Все нравится, еще и буфет сейчас открылся. И парикмахерскую мне посоветовала знакомая — так я тут уже третий раз. Всегда довольна прической. Цены устраивают, - рассказала горожанка.
Муниципальное имущество доступно для реализации бизнес-идей предпринимателей и самозанятых Южно-Сахалинска. В настоящее время в администрации организован очередной конкурсный отбор на предоставление поддержки в отношении 11 объектов муниципального имущества. Это нежилые помещения, предназначенные для оказания бытовых услуг, содержания и ремонта жилфонда, торговли, а также организации буфета в муниципальной бане на проспекте Победы, 84.
Прием документов осуществляет департамент экономического развития администрации Южно-Сахалинска по адресу: ул. К. Маркса, 23, 1 эт, каб №2, в рабочее время до 8 ноября (включительно). Справки по телефону: 300-594 (доб. 1, 3, 5). Информация об имуществе, порядке и условиях проведения отбора доступна по ссылке (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2918/25841).
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