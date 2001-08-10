Сахалинские судебные приставы временно не будут преследовать мобилизованных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинского УФССП.

В целях оказания содействия мобилизованным гражданам на призывных пунктах находятся сотрудники органов принудительного исполнения.

Мобилизованные граждане, являющиеся должниками, могут написать заявление о приостановлении исполнительного производства и снятия ареста с банковских счетов в кредитных организациях, на которые планируется перечисление денежного довольствия на:

- призывных пунктах военных комиссариатов;

- на приёме у судебного пристава-исполнителя;

В отношении должников-мобилизованных граждан, убывших за пределы места проживания, заявление о приостановлении исполнительного производства могут написать близкие родственники непосредственно в отделениях органов принудительного исполнения, где ведётся исполнительное производство.