Сахалинские судебные приставы временно не будут преследовать мобилизованных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В соответствии с частью 2 статьи 40 Федерального закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем исполнительное производство может быть приостановлено полностью или частично в случае просьбы должника, проходящего военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе сахалинского УФССП.
В целях оказания содействия мобилизованным гражданам на призывных пунктах находятся сотрудники органов принудительного исполнения.
Мобилизованные граждане, являющиеся должниками, могут написать заявление о приостановлении исполнительного производства и снятия ареста с банковских счетов в кредитных организациях, на которые планируется перечисление денежного довольствия на:
- призывных пунктах военных комиссариатов;
- на приёме у судебного пристава-исполнителя;
В отношении должников-мобилизованных граждан, убывших за пределы места проживания, заявление о приостановлении исполнительного производства могут написать близкие родственники непосредственно в отделениях органов принудительного исполнения, где ведётся исполнительное производство.
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