В Южно-Сахалинске обсудили вопросы развития социального предпринимательства

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Представители городского бизнес-сообщества обсудили актуальные вопросы и пути развития социального предпринимательства, меры государственной и муниципальной поддержки, а также познакомились с лучшими практиками социальных бизнес-проектов регионов России, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Благодаря региональному центу «Мой бизнес» мероприятие состоялось при участии победителей федерального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект 2021 года» из регионов России

С информацией о мерах муниципальной поддержки субъектов социального предпринимательства выступил директор департамента экономического развития администрации города Павел Павленко.

Он отметил, что, за последний год в Южно-Сахалинске количество социальных предприятий увеличилось вдвое и на сегодняшний день составляет 40 единиц. Помимо мер информационно-консультативной и имущественной поддержки, субъекты социального предпринимательства вправе рассчитывать на получение адресной финансовой поддержки муниципалитета.

Так, в областном центре для социальных предпринимателей предусмотрена специальная субсидия в размере 300 тыс. рублей в виде возмещения 90% произведенных и документально подтвержденных затрат (без НДС) на приобретение и аренду основных средств, оплату аренды нежилого помещения, паушального взноса по договору франшизы, образовательных услуг и рекламы. Кроме того, социальные предприниматели составляют приоритетную целевую группу получателей субсидий по всем видам финансовой помощи (https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2025).

В этом году финансовая поддержка в виде субсидий оказана 81 хозяйствующему субъекту на общую сумму свыше 29 млн. рублей, из которых 8,9 млн. рублей предоставлено 10 социальным предпринимателям города.

Стоит отметить, что круглый стол организован на базе Учебного Центра «Активное Образование», основатель которого Илона Волошина является ярким примером социально ориентированного бизнеса. При поддержке регионального правительства и администрации областного центра командой Илоны Викторовны успешно реализован ряд значимых проектов: патронажная служба «Родные люди», социальная типография и центр досуга для особенной молодёжи, а также частный детский сад «Ладушки».

Напомним, социальное предпринимательство - это вид бизнеса, сочетающий социальную направленность и предпринимательскую инициативу. Фактически это бизнес-решение социальной проблемы, баланс социальных целей и коммерческой составляющей. «Социальным» может стать любой предприниматель Южно-Сахалинска, который предоставляет рабочие места социально уязвимым категориям граждан, реализует товары и услуги, произведенные этими людьми, производит товары или услуги для данных категорий либо ведет деятельность, направленную на решение социальных проблем.

Для получения статуса социального предприятия южно-сахалинским бизнесменам необходимо обратиться в центр оказания услуг «Мой бизнес» с документами (https://cpp65-sakhalin.ru/category/documents/paket-dokumentov-dlja-priznanija-socialnym-predprinimatelem/) по адресу: ул. Емельянова, 6 в рабочие дни с 09.00 до 17.15 или по электронной почте: [email protected] (с последующей досылкой на бумажном носителе). Справки по телефону:

8-800-222-01-23 (доб. 2).