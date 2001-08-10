Маму мобилизованного сахалинца из села Анивского района направили на лечение в Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Пенсионерка из Петропавловского рассказала, что перенесла тяжелое заболевание. По поручению губернатора Валерия Лимаренко ее направили восстанавливать здоровье в областной реабилитационный центр, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
На личном приеме у губернатора побывала и жительница Успенского –ее сыновей мобилизовали для несения службы в рядах вооруженных сил России. Сельчанка обратилась за помощью с приобретением твердого топлива на зиму. Местные предприниматели оказали поддержку и привезли 10 тонн угля и 3 кубометра дров. Волонтеры помогли их наколоть и заготовить. Кроме того, специалисты починили электропроводку дома. А для и жен защитников организовали юридическую консультацию.
Маме другого мобилизованного с помощью благотворителей отремонтировали протекающую крышу ее дома в Высоком. Современный кровельный материал уже прошел проверку дождем.
– К каждому вопросу семей мобилизованных сахалинцев подходим индивидуально и решаем в кратчайшие сроки. Сахалинские защитники благородно встали на защиту Родины. А наш долг – позаботиться об их родных и близких, пока они с победой не вернутся домой. Я лично и главы районов каждый день проводим встречи с семьями мобилизованных и ко всем просьбам относимся со всевозможным вниманием, – отметил Валерий Лимаренко.
На встречах с главой региона звучат также вопросы о получении мер поддержки. По решению губернатора семьям призванных на военную службу сахалинцев и курильчан выплачивают по 300 тысяч рублей. Право на финансовую помощь имеют супруга мобилизованного, родители (если он не состоит в браке), несовершеннолетние дети или сам призывник (если у него нет близких родственников).
–Нам необходимо набраться терпения и объединиться для помощи друг другу. Безопасность нашей страны – это основной приоритет, – сказала мэр Анивского городского округа Светлана Швец.
Напомним, губернатор провел уже десятки встреч с семьями мобилизованных. На личных приемах к главе региона со своими просьбами обратились жители Южно-Сахалинска, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов.
История каждой семьи рассматривается в индивидуальном порядке. Все просьбы родственников мобилизованных сахалинцев находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Валерий Лимаренко поставил задачу – оказать семьям защитников всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов.
Звонки по социальной поддержке семей мобилизованных сахалинцев принимаются по номеру: 8(800) 201-00-99 (добавочный1). Также работает горячая линия Минобороны России: 8-800-100-77-07.
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