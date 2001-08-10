Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Онлайн-кинотеатр KION сообщает о премьере спортивной драмы "Джулур: мас-рестлинг"(12+) якутского режиссера Валентина Макарова. Это кино о простом парне Джулуре, попавшем в трудную семейную ситуацию.

Джулур Гогалев после армии возвращается в родную Якутию к двум оставшимся родственникам: маленькая сестра Кюнней живет у бабушки, заложившей дом и погрязшей в кредитах. Вскоре бабушка умирает, сестренку забирают в детдом, потому что у Джулура нет ни постоянной работы, ни своего жилья. Процесс получения опекунства очень долгий и сложный, а парню из деревни найти деньги очень тяжело — грузчиком много не заработать.

У Джулура есть всего три месяца, чтобы погасить долги бабушки, но судьба ему благоволит: когда-то Джулур по совету друзей поучаствовал в небольшом турнире по мас-рестлингу и занял второе место. Там его заметил успешный тренер Эллэй Егорыч и подошел познакомиться. Джулур решает обратиться к нему, когда узнает о скором чемпионате с двухмиллионным призовым фондом. Но врожденный талант — это одно, намного важнее вера в себя — этому предстоит научиться Джудуру.

«Джулур: мас-рестлинг» - спортивная драма, снятая в Якутии. Это проект-победитель питчинга при поддержке Фонда президентских грантов и участник кинофестиваля актуального кино «Алафейская гора». Хотя рейтинг фильма 12+, картина скорее направлена на семейную и детскую аудиторию, так как ее основная тема — искренняя и чистая любовь между братом и сестрой. Специально для съемок актер Гаврил Менкяров похудел с 80 до 65 килограмм, занимался кроссфитом и мас-рестлингом, национальным спортом, где нужно перетянуть соперника на свою сторону, держась за палку.