На остановках Южно-Сахалинска устанавливают говорящие табло
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска» ведет работу по оснащению остановок специальными табло, на которых отражаются данные о движении общественного транспорта, температуре воздуха, текущем времени. Вся информация не только видна на экране, но и дублируется с помощью звукового модуля. Для этого устанавливают специальные панели с кнопкой, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Нововведения направлены на повышение доступности объектов транспортной инфраструктуры для маломобильных категорий горожан и гостей Южно-Сахалинска. Работа по закупке электронно-информационных табло ведется в рамках социальной программы «Доступная среда в Сахалинской области». При нажатии на кнопку происходит озвучивание всей маршрутной информации, отображаемой на табло.
Отметим, всего до 10 ноября запланировано установить 14 подобных панелей. Они появятся на остановках: жилой массив «Зима», в 11-м микрорайоне (восточная сторона), Городская дума (восточная сторона), Дом Быта (восточная сторона), гостиница «Турист» (южная и северная стороны), восточная гимназия, авторынок (южная сторона), областная библиотека, завод «Строй-деталь» (восточная сторона), швейная фабрика, детская поликлиника № 2 (северная сторона), сквер Пограничников (восточная и западная стороны).
Добавим, для удобства пассажиров, которые пользуются общественным транспортом в областном центре действуют мобильные приложения: «Go2Bus», «Яндекс.Транспорт», «2Gis». Также, можно обратиться непосредственно в диспетчерскую службу единого оператора по телефону: 55-65-15.
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