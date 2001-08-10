В Южно-Сахалинске стартовала акция по сбору посылок военнослужащим

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты общественных организаций объединились для акции «Посылка защитнику отечества от сахалинцев». Организатором выступила — региональная национально-культурная автономия татар. До 29 октября на ярмарке возле «Дома Торговли» будет работать пункт сбора вещей и продуктов для военнослужащих и населения ДНР и ЛНР, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

С момента начала акции к ней присоединились не только жители Южно-Сахалинска, но и других районов области. Об этом рассказала руководитель региональной национальной автономии татар Закия Валитова:

- Народ и армия должны быть едины! Мы должны быть надежным тылом и только вместе — мы победим! Мы собираем посылки для наших защитников отечества, а также для жителей освобожденных территорий нашей страны. Принимаем: детские вещи, одежду для взрослых, продукты питания, средства личной гигиены, туристическое снаряжение. Вчера нам привезли посылки из Холмска, активно откликнулись и жители Углегорского района. Кроме этого, нам приносят письма и рисунки, адресованные воинам, для которых очень важна наша поддержка. Все собранные вещи мы затем сформируем в посылки и они дойдут до наших защитников.

Отметим, ежедневно с 12.00 до 18.00 в пункте сбора будут находится волонтеры от общественных организаций Южно-Сахалинска. Все желающие принять участие могут приносить вещи и продукты по адресу: пр. Мира,106-а (ярмарка возле «Дома Торговли»), домик № 7. Все собранные вещи планируют направить в ДНР и ЛНР 1 ноября.