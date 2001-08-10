Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Губернатор Валерий Лимаренко провел личный прием семей мобилизованных жителей Корсаковского района. Супруга одного из защитников рассказала, что они проживают в аварийном доме. По решению губернатора семье в кратчайшие сроки предоставят комфортную квартиру в новостройке на улице Лермонтова. Также в квартире матери мобилизованного корсаковца заменят старые, протекающие трубы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Другая семья попросила приобрести колотые дрова – на неделе топливо будет доставлено. Кроме того, сотрудники районной администрации осмотрят квартиру отца мобилизованного, которая пострадала после затопления. Пенсионеру будет оказано содействие в проведении ремонтных работ.

Еще одна корсаковская семья обратилась с просьбой провести Дни открытых дверей на полигоне в Троицком, где проходят боевое слаживание их родные и земляки. Такое мероприятие по поручению губернатора будет организовано в ближайшее время. Администрация Корсаковского городского предоставит транспорт, чтобы семьи с комфортом добрались в Анивский район.

– В ежедневном режиме встречаюсь с семьями наших защитников и из первых уст слышу их просьбы. Такую же работу ведут главы районов. Помогаем решать все вопросы, которые волнуют жен и родителей мобилизованных сахалинцев. Привезти дрова и уголь, найти работу, отремонтировать дом, устроить ребенка в детский сад, записать на прием к узкому специалисту – такие обращения звучат наиболее часто. Есть и более сложные вопросы, требующие времени на решение. Но ни один не остается без внимания, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

На встречах с главой региона звучат также вопросы о получении мер поддержки. Напомним, по решению губернатора семьям призванных на военную службу сахалинцев и курильчан выплачивают по 300 тысяч рублей. Право на финансовую помощь имеют супруга мобилизованного, родители (если он не состоит в браке), несовершеннолетние дети или сам призывник (если у него нет близких родственников).

Губернатор провел уже десятки встреч с семьями мобилизованных. На личных приемах к главе региона со своими просьбами обратились жители Южно-Сахалинска, Корсаковского, Холмского, Невельского, Анивского, Долинского, Поронайского, Смирныховского районов.

История каждой семьи рассматривается в индивидуальном порядке. Все просьбы родственников мобилизованных сахалинцев находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Валерий Лимаренко поставил задачу – оказать семьям защитников всестороннюю поддержку в решении бытовых, социальных, юридических, финансовых вопросов.

Звонки по социальной поддержке семей мобилизованных сахалинцев принимаются по номеру: 8(800) 201-00-99 (добавочный1). Также работает горячая линия Минобороны России: 8-800-100-77-07.