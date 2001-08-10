Крабовое мясо и рыбное филе обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Крабовое мясо и филе белой рыбы обнаружили сахалинские таможенники на транспортном судне, прибывшем в сахалинский порт Невельск из Пусана (Республика Корея), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской таможне.

Во время осмотра судна в сложенных на корме крабовых ловушках сахалинские таможенники обнаружили мешки с товаром. В одном из них находилось замороженное филе белой рыбы. В трех других – замороженное крабовое мясо в брикетах. Общий вес обнаруженной продукции – 67 кг. Товары не были заявлены ни в пассажирских, ни в судовых декларациях.

Как удалось выяснить, продукция принадлежала двум членам экипажа. Моряки признались, что во время морского промысла приобрели товары на другом судне и хотели на берегу разделить спрятанное.

В отношении владельцев товаров Сахалинская таможня возбудила дела об административных правонарушениях по фактам сокрытия товаров (ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ) и нарушения запретов и ограничений на их ввоз (ст. 16.3 КоАП РФ).

Товары изъяты, помещены в камеру хранения вещественных доказательств. Нарушителям грозит штраф и конфискация товаров.